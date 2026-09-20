(ANSA) - TORINO, 20 SET - Meno di dodici ore dopo che nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo ha ucciso un ladro, un vicino di casa ha subito un furto, "oggi tra le 11 e le 12, ero a messa", racconta Amelio Marchisio. "Qui c'è poco controllo - dice - e i ladri possono fare come vogliono. Se lo fanno anche di giorno, dalle 11 a mezzogiorno, mi sembra che il discorso sia abbastanza lampante. Io non sono armato, ma se li avessi trovati qui, con una mazza li avrei veramente... Secondo me lui ha fatto bene: hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava", aggiunge. (ANSA).