(ANSA) - TORINO, 20 SET - I componenti della banda di ladri riusciti a fuggire da una cascina del Cuneese, dopo che uno di loro è stato ucciso, sono scappati a piedi nel buio di Baldissero d'Alba. I carabinieri stanno cercando tracce di un mezzo che sia partito poi dalle vicinanze e allargando il raggio d'azione per rintracciarlo. Dalla cascina in ristrutturazione intanto, sembra non mancare qualcosa: la banda dunque non avrebbe fatto in tempo a rubare. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, l'uomo che nella notte ha sparato agli intrusi, 35 anni, indagato per l'omicidio di uno di questi, dormiva in una parte abitabile del cascinale, che era stato dei suoi genitori. Sentendo sbattere porte e finestre nel silenzio della notte, su queste tranquille e silenziose colline, si è spaventato e ha preso con sé la pistola regolarmente detenuta, poi ha fatto fuoco nel buio, non appena ha visto muoversi delle sagome di sconosciuti. La vittima, 36 anni, è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Torino, in vista dell'esame autoptico. L'episodio non risulta avere collegamenti con il furto avvenuto invece in mattinata in paese non distante, nella casa di un uomo che si era assentato per circa di un'ora per andare alla messa della domenica mattina. (ANSA).