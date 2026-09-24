(ANSA) - BALDISSERO D'ALBA, 24 SET - Un aspetto, nell'eventualità che gli inquirenti si orientino verso la legittima difesa, è l'applicabilità della cosiddetta norma "salva Roggero", che esclude l'obbligo di risarcire il danno nei confronti di chi è scriminato dalla legittima difesa. Lo afferma l'avvocata Roberta Sisimbro, la legale che difende la famiglia di Gjovalin Lazri, il ladro rimasto ucciso a seguito del tentativo di furto. La legale spiega che gli aspetti civilistici della questione sono oggetto di approfondimento, ma che in ogni caso si potrebbe sollevare la questione dell'incostituzionalità della norma, introdotta nel ddl Sicurezza da poco in vigore: "Con una norma del genere si apre al Far West". Per quanto riguarda i funerali di Lazri, dopo l'autopsia si attende a momenti il nulla osta della procura di Asti. Le esequie non si svolgeranno a Torino. Il 36enne albanese, in Italia fin da giovane, era conosciuto dall'avvocato di famiglia già prima della tragedia. Sisimbro ne aveva seguito anche le vicende giudiziarie, sfociate in processi per furto e ricettazione, per i quali Lazri era stato condannato nel 2013 senza mai andare in carcere. (ANSA).