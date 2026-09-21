(ANSA) - TORINO, 21 SET - "La famiglia non ha dichiarazioni da rilasciare perché chiede che venga rispettato il loro momento di lutto e da parte mia ricordo soltanto che viviamo in uno Stato di diritto, c'è la Carta costituzionale e la legge da rispettare". Lo afferma, contattata dall'ANSA, l'avvocata Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Gjovalin Lazri, il 36enne ucciso dal proprietario di un immobile, Roberto Mollo (35), durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba (Cuneo), nella notte tra sabato e domenica scorsi. "Per il resto attenderemo il prosieguo delle indagini, perché a questo punto abbiamo ancora molti pochi elementi per poter esprimere qualunque tipo di valutazione o commento", aggiunge l'avvocata. (ANSA).