(ANSA) - TORINO, 23 SET - È durata più di tre ore l'autopsia sul corpo di Gjovalin Lazri, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba (Cuneo) mentre, secondo quanto ricostruito finora, si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A seguire il lavoro dei medici legali c'era anche Stefano Conti, consulente balistico della procura di Asti. "È stato - ha detto all'uscita - un esame molto approfondito e anche più lungo del previsto. Sull'esito non posso riferire nulla. Per la nostra ricostruzione sarà molto importante il sopralluogo". (ANSA).