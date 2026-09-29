(ANSA) - BALDISSERO D'ALBA, 29 SET - È iniziato l'esame balistico nella cascina in ristrutturazione di Roberto Mollo a Baldissero d'Alba (Cuneo), dove la notte tra il 19 e il 20 settembre scorsi - secondo quanto ricostruito sinora - il 35enne padrone di casa ha ucciso, sparando con una pistola, uno dei ladri che volevano introdursi nel cortile. Gjovalin Lazri, trentaseienne di origine albanese e residente a Torino, è morto dopo essere stato colpito. Sul posto anche la procuratrice aggiunta di Asti, Laura Deodato, e gli avvocati di Mollo e della famiglia Lazri, Piermario Morra e Roberta Sisimbro, con i rispettivi consulenti. La procura, che indaga per omicidio, ha nominato Stefano Conti come consulente balistico. Mollo, autotrasportatore per una ditta di Cavallermaggiore (Cuneo), è rimasto in paese, in un'abitazione di famiglia a poche centinaia di metri di distanza. In questi giorni non ha ancora ricominciato a lavorare, fa sapere il suo avvocato. (ANSA).