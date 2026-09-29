(ANSA) - BALDISSERO D'ALBA, 29 SET - E' durata poco più di cinque ore la perizia balistica sul luogo dell'omicidio di Gjovalin Lazri a Baldissero d'Alba (Cuneo). Il 36enne di origine albanese, residente a Torino, è stato ucciso nella notte fra il 19 e il 20 settembre - in base a quanto emerso sinora - da Roberto Mollo, 35enne, proprietario dell'abitazione in cui la vittima e i complici tuttora ignoti erano entrati per rubare. Il colpo mortale, sparato con una Steyr 9x21 dal balcone, avrebbe trafitto Lazri al collo mentre si trovava nel cortile. Più volte i consulenti hanno replicato in serie da cinque colpi lo sparo mortale, con l'obiettivo di calcolare la traiettoria e la compatibilità con la caduta dei bossoli. Al sopralluogo, incominciato stamane, hanno partecipato la procuratrice aggiunta di Asti, Laura Deodato, e gli avvocati di difesa e parte civile insieme ai rispettivi consulenti, Stefano Conti per la procura, Ruggero Pettinelli per la difesa Mollo e Maurizio Cusimano nominato dalla legale della famiglia Lazri. Mollo, indagato a piede libero, non ha assistito alle operazioni. Nessun commento sugli esiti dell'esame dalle parti, si preannuncia però un nuovo sopralluogo, in orario notturno e senza spari, che avrà l'obiettivo di verificare la visibilità, possibilmente con le stesse condizioni lunari e climatiche di quella notte. (ANSA).