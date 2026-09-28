(ANSA) - TORINO, 28 SET - Si terrà domattina a Baldissero D'Alba (Cuneo) la perizia balistica disposta dalla procura di Asti per ricostruire la dinamica che, la notte tra il 19 e il 20 settembre scorsi, ha portato alla morte di Gjovalin Lazri, trentaseinne di origine albanese ucciso - secondo quanto emerso finora - da un colpo esploso dalla pistola l'autotrasportatore Roberto Mollo (35 anni), proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, che avrebbe sparato dal balcone. La procura ha nominato Stefano Conti come consulente balistico. Anche la difesa di Mollo e la famiglia della vittima hanno individuato dei propri esperti. (ANSA).