(ANSA) - BALDISSERO D'ALBA, 20 SET - E' indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato, uccidendolo, un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa. In base a quanto si apprende l'indagato è attualmente in caserma a Bra dove viene ascoltato dagli inquirenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo di Cuneo che stanno ricostruendo quanto avvenuto nella notte. La vittima, in via di identificazione, sarebbe un uomo di 40enne anni dell'est europeo. Il ladro faceva parte di una banda di 4/5 persone che si sono date alla fuga e sono al momento ricercate. Il 35enne, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina, di proprietà dei genitori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. (ANSA).