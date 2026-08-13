(ANSA) - MONGRASSANO, 13 AGO - Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel cosentino, al culmine di una discussione. Il trentenne, dopo aver sparato contro l'ex compagna, ha tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa pistola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza nel nosocomio del capoluogo bruzio, dove si trovano attualmente sotto le cure dei medici. Le indagini sono affidate ai carabinieri per chiarire la precisa dinamica dei fatti. La donna e l'ex compagno si trovano entrambi ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia aveva vissuto in Germania e si era successivamente separata. La donna era rientrata in Calabria e l'uomo l'ha raggiunta ieri, probabilmente, nel tentativo di riallacciare i rapporti. Di fronte al diniego di quest'ultima, la discussione tra i due sarebbe degenerata ed il trentenne ha sparato alla donna, prima di rivolgere l'arma contro se stesso e tentando di togliersi la vita. (ANSA).