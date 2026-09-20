(ANSA) - MILANO, 20 SET - È un 36enne di origini albanesi l'uomo ucciso la scorsa notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, durante un tentativo di rapina. La vittima, residente a Torino, è stata identificata dai carabinieri che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Asti. In base a quanto accertato, avrebbe precedenti penali. I suoi complici sono tuttora ricercati. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto; il 35enne che ha sparato, Roberto Mollo, è indagato a piede libero per omicidio. (ANSA).