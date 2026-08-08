(ANSA) - ROMA, 08 AGO - I controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia sono in vigore dalla mezzanotte di oggi e consistono nella verifica dell'identità (carta d'identità o passaporto) e della nazionalità dei viaggiatori e, nel caso dei cittadini di Paesi terzi, del visto o del permesso di soggiorno. Lo precisano i media di Madrid. Tali misure vengono applicate in modo casuale e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre, "a meno che un cambiamento delle circostanze che ne hanno determinato l'adozione non giustifichi una modifica di tale periodo". (ANSA).