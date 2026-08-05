(ANSA) - WASHINGTON, AUG 5 - SpaceX crolla al Nasdaq, con un tonfo di oltre il 12% a causa dell'impennata della spesa per l'intelligenza artificiale che ha offuscato i dati del secondo trimestre migliori delle attese. La conglomerata di Elon Musk, nei primi dati diffusi dalla quotazione del 12 giugno, ha reso noto che le spese in conto capitale sono salite di sei volte a 18,4 miliardi di dollari, ben oltre le previsioni degli analisti, con la gran parte destinata all'IA. Il titolo ha chiuso martedì a poco più di 125 dollari, sotto il prezzo dell'Ipo di 135 dollari e lontano dal massimo storico di oltre 200 dollari toccato poco dopo la quotazione. (ANSA).