(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 08 SET - Una vasta rete di spaccio di cocaina, ramificata nelle principali località turistiche della Gallura, da Arzachena a Palau, Olbia e fino ad arrivare a La Maddalena e Santa Teresa Gallura, è stata smantellata dalla polizia di Stato. Diciannove le persone coinvolte, tredici delle quali sottoposte a misura cautelare in carcere su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Alessandro Bosco. Gli arresti arrivano dopo un'articolata attività investigativa, fatta tramite intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, partita dagli uomini del Commissariato di polizia di Porto Cervo, tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025. I diciannove indagati avrebbero tutti operato all'interno di una rete di distribuzione di stupefacenti nel territorio, con ruoli e modalità differenti. Durante gli arresti inoltre sono stati ritrovati ingenti quantitativi di droga e denaro in contanti. (ANSA).