(ANSA) - TOLMEZZO, 18 AGO - L'incendio che da 11 giorni sta divorando il Monte Amariana e il Cuel Feltron, ad Amaro (Udine), resta attivo ma è sotto controllo: è la principale novità del bollettino odierno della Protezione civile Fvg che conferma i progressi nello spegnimento del rogo grazie anche al passaggio di un fronte temporalesco che, nel pomeriggio di ieri e nel corso della notte, ha scaricato una consistente quantità di pioggia. Per arginare le fiamme residue - in attesa di una perturbazione che da giovedì dovrebbe consentire di dichiarare chiusa l'emergenza - oggi ha operato solo il terzo elicottero regionale, con i forestali di Paluzza e Tolmezzo a garantire il coordinamento a terra, grazie anche al supporto dei volontari dei gruppi comunali di Cividale, Ragogna, Artegna, Montenars, Majano, Gemona, Bordano, Amaro, Osoppo e Asd Life Academy. Questa mattina, a seguito del sopralluogo effettuato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, è stato accertato il venir meno delle condizioni di pericolo nell'area di Pissebus e il sindaco di Tolmezzo ha disposto la revoca dell'ordinanza di evacuazione autorizzando il rientro dei residenti. Prosegue anche il monitoraggio da parte di Arpa Fvg: la perturbazione che a più riprese ha interessato la regione nella giornata di ieri ha contribuito a rimescolare le masse d'aria. A seguito delle piogge anche le emissioni derivanti dai roghi sono diminuite e le condizioni della qualità dell'aria sono migliorate con un forte calo nelle concentrazioni del PM10. Da segnalare, oltre al costante monitoraggio degli altri piccoli roghi che interessano aree montane della provincia di Pordenone e di Udine (in un paio opera ancora un velivolo), anche un nuovo incendio divampato a Contron di Claut (Pordenone), in un'area impervia. Presenti sul posto i volontari del gruppo comunale in supporto al Corpo forestale: operativo il secondo elicottero regionale per le operazioni di spegnimento. (ANSA).