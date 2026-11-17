(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Per l'Italia è un'edizione positiva quella del Qs World University Rankings Sustainability 2027. La classifica valuta 2.003 università di 107 Paesi e territori in base al loro impatto ambientale, sociale e di governance. Il Politecnico di Milano e Università di Padova sono i primi atenei italiani, a pari merito al 106° posto mondiale (erano 133° e 121ª). Delle 58 università italiane in classifica, 27 migliorano e 18 arretrano: il saldo netto del 16% è il migliore tra i dieci sistemi universitari più rappresentati al mondo. Sei atenei italiani sono tra i primi 200 e 22 tra i primi 500: in Europa fanno meglio solo Regno Unito e Germania. Il Politecnico di Milano è 20° al mondo per Sostenibilità ambientale. L'Università di Parma è l'ateneo che migliora di più, dalla fascia 1301-1400 al 592° posto. Nessuna università italiana entra ancora nella top 100 generale. Ben Sowter, Senior Vice President di QS, commenta: "Tra i dieci sistemi universitari più rappresentati in questa classifica, l'Italia è quello che ha avuto l'anno migliore. Ventisette atenei migliorano e tutti i primi sei salgono: il progresso riguarda l'intero sistema e non una o due istituzioni. I punteggi medi sono nettamente superiori alla media mondiale per Salute e benessere e per Impatto dell'istruzione. Il prossimo traguardo è la top 100. I migliori risultati italiani per Scambio di conoscenze e per Occupabilità e risultati restano fuori dalle prime cento posizioni al mondo, e il 20° posto del Politecnico di Milano per Sostenibilità ambientale dimostra che l'obiettivo è alla portata". Sustainability 2027 valuta le università in base a tre categorie: impatto ambientale (45% - comprende tre indicatori: Sostenibilità ambientale, Educazione ambientale e Ricerca ambientale), impatto sociale (45% - comprende cinque indicatori: Uguaglianza, Scambio di conoscenze, Impatto dell'istruzione, Occupabilità e risultati, Salute e benessere), governance (10% - considera fattori legati al buon governo dell'ateneo: etica, pratiche di assunzione, trasparenza, processi decisionali, ecc.). Il primato nazionale è distribuito tra più atenei: l'Università di Padova guida il Paese in tre indicatori, il Politecnico di Milano e la Sapienza Università di Roma in due ciascuno. (ANSA).