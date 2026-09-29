(ANSA) - CATANIA, 29 SET - E' durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania: la ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 chilometri ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto di Catania dove non sarà possibile atterrare e decollare fino alle 15. A pesare sulla decisione il vento che soffia verso Sud, in direzione dello scalo. Ieri sera, dopo quasi tre giorni di stop ai voli, con l'abbassamento dell'avviso al volo dell'Ingv da rosso ad arancione l'aeroporto era tornato pienamente operativo. Stamattina il bollettino è risalito a rosso. (ANSA).