(ANSA) - RAVENNA, 26 AGO - Adozioni e un nuovo bosco per accoglierli. Così il Comune di Ravenna punta a ridurre il numero di pavoni della località rivierasca Punta Marina Terme, finita sotto i riflettori di mezzo mondo per la sua nutrita colonia di questi volatili, circa 200 esemplari. L'amministrazione ravennate ha fatto sapere di avere in primis contattato tutti i privati che nei mesi scorsi hanno manifestato un concreto interesse ad accogliere esemplari dei pavoni. "Nei mesi invernali - ha precisato l'assessora Francesca Impellizzeri con delega agli animali in una risposta scritta a una interrogazione in tema - procederemo alla delocalizzazione di un numero importante di pavoni grazie alla collaborazione dell'associazione animalista 'Meta' con la quale stiamo definendo attività, tempi e risorse a disposizione". L'assessora ha specificato che si procederà anche con l'inanellamento dei pennuti che resteranno sul territorio, una metodologia per potere identificare ogni esemplare successivamente in maniera univoca. Oltre a quelli dati in adozione, il Comune romagnolo intende ridurre la colonia presente nel centro abitato usando il bosco in costruzione a monte della località litoranea in allestimento come misura di compensazione per il rigassificatore al largo. (ANSA).