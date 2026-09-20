(ANSA) - TORINO, 20 SET - Nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi. Il fatto - secondo le prime informazioni trapelate - sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, italiano di 35 anni, sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno. A quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona. Si tratterebbe di un uomo di 25 anni, di origini albanesi e residente a Torino. (ANSA).