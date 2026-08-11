(ANSA) - PAVIA, 11 AGO - Al rientro in casa sua ha trovato i ladri: li ha inseguiti e loro l'hanno travolto con un Suv. Il fatto è accaduto ieri sera a Spessa Po, in provincia di Pavia L'uomo, 61 anni, è tornato a casa insieme alla moglie intorno alle 19 e ha trovato i malviventi che a questo punto sono scappati su un suv . Lui li ha inseguiti e a quel punto i banditi l'hanno investito. Subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è ricoverato, non in pericolo di vita, ma con alcune fatture. La moglie, che non ha riportato conseguenze fisiche a parte lo spavento provato, è stata ascoltata dai carabinieri come testimone. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto e dell'investimento del padrone di casa e sono stati predisposti anche alcuni posti di blocco tra le province di Pavia e Lodi. (ANSA).