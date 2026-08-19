(ANSA) - SEUL, 19 AGO - La potente sorella di Kim Jong Un ha dichiarato di non essere a conoscenza delle comunicazioni tra suo fratello e Donald Trump. "Per quanto riguarda le recenti notizie provenienti da Washington sulle comunicazioni tra i leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti, ne sono completamente all'oscuro, ed è probabilmente l'unica questione relativa alla politica estera della nostra massima leadership di cui non sono a conoscenza", ha affermato Kim Yo Jong. La sorella del leader nordcoreano ha poi minimizzato sulla decisione di Trump di ridurre le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. "Non riteniamo opportuno commentarla e la troviamo del tutto irrilevante", ha dichiarato, aggiungendo che i rapporti tra i due leader sono "eccellenti". (ANSA).