(ANSA) - TORINO, 10 LUG - "Sono oltre 500 le persone all'opera su tutti i fronti degli incendi per garantire la sicurezza dei piemontesi e per tutelare il nostro straordinario patrimonio boschivo. La nostra è la miglior Protezione civile d'Italia e tecnici e volontari sono al lavoro da giorni per tenere al sicuro i paesi e le persone". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo un sopralluogo a Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola), dove ieri sera sono state evacuate per precauzione 135 persone della frazione Colloro a seguito di un grande incendio boschivo. I roghi hanno interessato anche altre zone del Piemonte, come il Canavese e la Valsesia. "Occorre prestare grande attenzione - prosegue Cirio - perché gli incendi cambiano molto rapidamente ed è importante questo lavoro e presidio costante. Era importante per me venire qua oggi per sincerarmi della condizione delle persone che abbiamo dovuto evacuare. Ringraziamo il governo che ci ha messo a disposizione un elicottero Erikson, che sgancia 10.000 litri ogni volta che sorvola un incendio, i Vigili del fuoco, il Corpo regionale antincendi boschivi, i coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione civile e le Forze dell'ordine". A Premosello sono in servizio un elicottero del sistema regionale, due Canadair e un elicottero Erikson del dipartimento nazionale di Protezione civile. Cirio ha poi visitato il centro di comando di Varallo, che coordina gli interventi in Valsesia e in particolare per quanto riguarda l'incendio di Cravagliana. In questo momento gli incendi stanno bruciando ettari di vegetazione anche nei territori di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ososla), Boccioleto, Varallo, Cervatto e Fobello in Valsesia, e Valprato Soana (Torino). (ANSA).