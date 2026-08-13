(ANSA) - MILANO, 13 AGO - In un confronto diretto tra possibili candidati sindaci per Milano, il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, raccoglierebbe il 58,9% dei voti contro il 41,1% del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il giornalista Mario Calabresi, invece, sarebbe al 61,7% contro il 38,3% di Lupi. Lo si evince da un sondaggio sul quadro politico preelettorale di Milano, con la città che andrà al voto nel 2027, realizzato da Scenari Politici su un campione di mille intervistati. In caso di primarie del centrosinistra, Majorino sarebbe avanti a tutti con il 37,8% delle preferenze, seguito a brevissima distanza da Mario Calabresi con il 37,2%. Dietro di loro la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo (13,5%), Lorenzo Pacini (7%), Tommaso Goisis (2,4%) ed Emmanuel Conte (2,1%). Il 75% degli intervistati appartenenti al centrosinistra preferirebbe che il candidato fosse scelto dai cittadini attraverso le primarie, mentre il 25% affiderebbe la scelta ai partiti della coalizione. Il 69%, inoltre, dichiara che parteciperebbe alle eventuali primarie. Per quanto riguarda il profilo del candidato, i milanesi dell'area di centro, centrosinistra e sinistra privilegiano un politico o amministratore (32,4%). Un ulteriore 28,7% considera indifferente la provenienza del candidato, purché conosca bene la città. Seguono una figura della società civile (20,5%), un dirigente o manager (11,1%) e un accademico o intellettuale (7,3%). Sulle scelte politiche necessarie per vincere, l'area di centrosinistra appare divisa: il 51% ritiene necessario adottare una politica più di sinistra, mentre il 49% indica la necessità di rivolgersi maggiormente al mondo moderato della città. Le interviste sono state effettuate da Scenari Politici dal 3 al 10 agosto su un campione segmentato proporzionalmente per sesso ed età e ponderato per genere, fascia di età e intenzione di voto alle ultime elezioni europee. Le interviste sono state condotte con metodologia telefonica Cati-Cami. Sono stati registrati 3.455 rifiuti. Il margine di errore indicato, con intervallo di confidenza al 99%, è del 2,5%. (ANSA).