(ANSA) - LONDRA, 22 SET - I consensi per Reform UK, il partito trumpiano di Nigel Farage, sono scesi al livello più basso dalle elezioni politiche britanniche di luglio 2024, secondo un sondaggio di YouGov per Sky News e il Times. Lo schieramento è dato al 21%, in seconda posizione e a pari merito con i Conservatori di Kemi Badenoch, mentre il Labour guidato dal neo premier Andy Burnham, succeduto lo scorso luglio a Keir Starmer, si conferma primo con il 23%. È la prima volta da marzo 2025 che Reform e i Tory risultano appaiati nel tracciamento delle intenzioni di voto condotto dall'istituto demoscopico. Il calo dei consensi per il partito di Farage, iniziato già da qualche mese, si conferma, alla luce dei diversi scandali, riguardanti i sospetti e le indagini su controverse donazioni di miliardari del settore crypto. Allo stesso tempo continuano la loro ascesa i Verdi di Zack Polanski, che si attestano al terzo posto col 14% dei consensi, in aumento del 3% rispetto alla precedente rilevazione: un segnale di come il partito a sinistra del Labour sia riuscito a incrementare il sostegno nonostante la popolarità di Burnham. Mentre i Libdem di Ed Davey, oggi impegnati nell'ultimo giorno del loro congresso nazionale, sono quarti col 12% e in calo di consensi. (ANSA).