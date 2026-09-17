(ANSA) - ROMA, 17 SET - Un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico, in provincia di Roma. È stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa dieci metri e trasportato con l'elisoccorso al policlico Gemelli. Il bimbo, che compirà 6 anni tra pochi giorni, è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro che indagano. A quanto ricostruito, il bimbo ieri pomeriggio era da solo a casa. Il papà, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. (ANSA).