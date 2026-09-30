(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Ribadisce che a suo avviso "Alberto Stasi è innocente, senza alcun dubbio" Raffaele Sollecito accusato e poi scagionato dall'accusa di avere partecipato a Perugia all'omicidio di Meredith Kercher. "Su Andrea Sempio non dico nulla: il processo mediatico l'abbiamo già subìto in troppi" sottolinea parlando con l'ANSA. "Ci tengo a precisare una cosa: non spetta a me stabilire cosa sia successo in quel laboratorio nel 2007" dice l'ingegnere informatico che ha passato quasi quattro anni in carcere per il detto della studentessa inglese al quale si è sempre proclamato estraneo. "Spetta a chi indaga, e spero lo faccia fino in fondo". "Quello che so - sottolinea ancora Sollecito - è cosa significa stare dentro un processo dove ciò che non torna non entra nel fascicolo. Secondo la Procura di Pavia, due analisi negative del 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi non risultano in alcun atto del processo e sono state ritrovate solo nel 2025 tra i dati grezzi. Lo ribadisco, assumendomene la responsabilità: per me Alberto Stasi è innocente, senza alcun dubbio. Contro di lui non ci sono mai state prove oggettive, solo una ricostruzione. E oggi scopriamo che quella ricostruzione poggiava anche su un dato che, secondo la Procura, il giorno dopo era già risultato negativo". "Nel mio processo - ricorda Sollecito - è successa la cosa speculare. Sul coltello (indicato come l'arma del delitto dagli inquirenti - ndr) c'era una traccia così scarsa che lo strumento non riuscì nemmeno a quantificarla: fu amplificata una sola volta e, per leggerla, fu abbassata la soglia di lettura della macchina. La Cassazione ha scritto che si trattava di una traccia di 'esigua entità (Low Copy Number)', con un'amplificazione non ripetibile, e mi ha assolto in via definitiva. Su tracce minime un risultato vale solo se si ripete, e le ripetizioni devono stare nel fascicolo". "Non cerco vendetta" ribadisce Sollecito. "Chiedo che ognuno si assuma pubblicamente le proprie responsabilità e che i dati grezzi e i log di ogni analisi siano sempre depositati e messi a disposizione di tutte le parti" sottolinea. (ANSA).