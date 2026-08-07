(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - Il nuovo spettacolo comico di Amanda Knox che sta suscitano tante polemiche in Gran Bretagna? "Non l'ho visto e quindi non posso esprimere un giudizio sul suo contenuto. Posso però dire che, per come è stato presentato e promosso, mi lascia perplesso che una tragedia venga utilizzata come elemento di richiamo per uno spettacolo comico": a dirlo è Raffaele Sollecito all'ANSA. "Personalmente non è un approccio che condivido" sottolinea l'ingegnere informatico. "Io sto cercando di elaborare e superare ciò che è accaduto in un modo diverso" ha sottolineato ancora Sollecito. "Non credo che esista una ricetta giusta o sbagliata per affrontare un trauma: ognuno trova il proprio percorso" ha concluso Sollecito. Il quale venne coinvolto con Amanda Knox nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia e al quale si è sempre proclamato estraneo. Venendo definitivamente assolto, con l'americana, al termine di una lunga vicenda giudiziaria. (ANSA).