(ANSA) - MOSCA, 27 LUG - "Sincera e umana solidarietà" è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. "Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito 'pseudo-democratico'", ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell'ambasciata russa. Paramonov aggiunge che la sorte toccata all'ex regista ed ex candidato alla panchina azzurra "è già toccata, negli ultimi anni, a migliaia di sportivi, di direttori d'orchestra, di musicisti, di artisti e registi russi", ai quali è stato impedito di esibirsi in Occidente. "Certo le mie parole non cambieranno nulla, ma desidero esprimerLe la nostra sincera e umana solidarietà. E questo, nonostante il fatto che la nazionale Italiana che Lei avrebbe potuto allenare, e che forse un giorno allenerà, nei futuri campionati europei e mondiali, possa costituire un avversario di assoluto livello per la nazionale russa", aggiunge l'ambasciatore russo, che accompagna il testo con una fotografia che lo ritrae con una tuta e un cappellino con la scritta 'Russia'. Paramonov ironizza poi sul fatto che i media italiani abbiano definito Pirlo un "ambasciatore della società russa Fonbet", la prima agenzia di scommesse in Russia. "In un periodo storico in cui la diplomazia attraversa una profonda crisi, poter contare su una personalità come la Sua nel ruolo di ambasciatore rappresenta senza dubbio un onore per qualsiasi Paese o società", afferma Paramonov. (ANSA).