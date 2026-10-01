(ANSA) - ROMA, 01 OTT - L'alta pressione domina sull'Italia regalando tempo stabile con prevalenza di sole e massime 4°C sopra la media stagionale su gran parte delle regioni centro-meridionali e sul Nord-Est. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolineando che "sul settore peninsulare si registreranno valori massimi diurni fino a 28-29°C". A rischio pioggia, invece, il margine occidentale della Penisola. Colpa di un sistema perturbato posizionato sulla Francia e sul Golfo del Leone che favorirà il transito di nuvole e rovesci sulle Alpi occidentali, deboli pioviggini sulla Pianura Padana occidentale e isolati scrosci sulla Sardegna e sulla Toscana. Domani prevarranno ampie schiarite al Centro-Sud, mentre al Settentrione e nelle zone interne della Sardegna si osserveranno temporanei addensamenti con deboli fenomeni confinati perlopiù ai rilievi. Il weekend sarà invece all'insegna di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel dettaglio: - Giovedì 1. Al Nord: nubi e deboli piogge sulle Alpi occidentali; soleggiato a Nord-Est. Al Centro: soleggiato, salvo isolata instabilità sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile e soleggiato, salvo locali rovesci nelle zone interne della Sardegna. - Venerdì 2. Al Nord: nuvolosità variabile con isolati fenomeni sui rilievi. Al Centro, al Sud e sulle Isole: tempo stabile e soleggiato, salvo isolati rovesci nei settori interni della Sardegna. - Sabato 3 e Domenica 4. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia. Temperature massime superiori alle medie del periodo. Tendenza: possibile cedimento del campo di alta pressione tra giovedì 8 e venerdì 9 per la formazione di una depressione tirrenica, con piogge diffuse e calo delle temperature. (ANSA).