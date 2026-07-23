(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Va sold out in 3 minuti, "Che notte è questa! la partenza" di Claudio Baglioni, l'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma, in Piazza di Siena, all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta, il concerto sarà ripetuto nella nuova data del 25 ottobre 2026. I biglietti per il 25 ottobre 2026 di "Che notte è questa! la partenza" saranno disponibili da domani, venerdì 24 luglio, dalle ore 11.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 14.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Con il concerto speciale Che notte è questa!, Claudio Baglioni inaugura e conclude, a Roma, il "GrandTour La Vita È Adesso", il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore. Per quanto riguarda invece "Che notte è questa! il ritorno" del 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali le informazioni verranno comunicate prossimamente. Che notte è questa! è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. (ANSA).