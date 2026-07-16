(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Sono software e videogiochi il principale motore economico della cultura italiana. Secondo il rapporto Io sono Cultura 2026, il comparto genera nel 2025 un valore aggiunto di 18,6 miliardi di euro, pari al 27,8% del Core Cultura, confermandosi anche il primo datore di lavoro del settore con oltre 206mila occupati. Seguono editoria e stampa (11,5 miliardi di euro) e architettura e design (11,2 miliardi), mentre proprio architettura e design (+5,9%) e software e videogiochi (+5,8%) registrano le crescite più elevate nell'ultimo anno, trainate dall'innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione. "Quando oggi parliamo di videogiochi - ha sottolineato la direttrice generale di IIDEA, Thalita Malagò, intervenendo alla presentazione del rapporto Io sono Cultura 2026 - non parliamo più soltanto di un prodotto di intrattenimento, ma di una vera e propria componente culturale. In Italia non partiamo da una grande industria verticale: abbiamo invece un ecosistema composto da studi indipendenti che stanno cercando di inserirsi nella filiera internazionale. Il tratto distintivo italiano è rappresentato dalla pluralità di percorsi creativi, che fanno leva sulla sperimentazione e sul legame con il patrimonio culturale del Paese. Accanto a produzioni ispirate all'arte, alla storia e ai beni culturali, ci sono anche titoli dedicati ad ambiti nei quali l'Italia eccelle, come le corse automobilistiche e motociclistiche". (ANSA).