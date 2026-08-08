(ANSA) - SOFIA, 08 AGO - Il drone esploso in Bulgaria era di un tipo "ampiamente utilizzato" dall'esercito ucraino. Lo afferma il ministero della Difesa di Sofia. Il drone che si è schiantato vicino a un importante gasdotto è un drone esca di tipo Maya, un aereo "ampiamente utilizzato dalle forze armate ucraine", ha affermato il ministero della Difesa bulgaro. "Al momento non c'è nulla che suggerisca che si tratti di un incidente intenzionale", ha aggiunto il ministero in un comunicato stampa, basandosi sull'analisi iniziale dei detriti della macchina, rinvenuti in un campo molto vicino al confine rumeno. (ANSA).