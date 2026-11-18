(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Contrariamente al cliché che vorrebbe gli adolescenti arroccati nella difesa a oltranza della navigazione senza vincoli, le nuove generazioni si dicono in larga parte d'accordo con l'eventuale provvedimento sulla limitazione dei social ai giovanissimi. A rivelarlo è un'indagine condotta da Skuola.net su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 24 anni. Infatti, ben 9 giovani su 10 (93%) sono complessivamente favorevoli a fissare un limite d'età per "vivere" le piattaforme. Nello specifico, il 61% si dice d'accordo su tutta la linea, a cui si aggiunge un 32% favorevole ma con una distinzione, ossia applicando il filtraggio solo ai canali considerati meno idonei ai più piccoli. Soltanto un residuale 7%, però, boccia del tutto l'ipotesi di una regolamentazione. Dietro questa compattezza di facciata, tuttavia, il dato numerico nasconde sfumature psicologiche contrastanti a seconda dell'età degli intervistati. Tra i preadolescenti (10-13 anni) l'apprezzamento per il divieto generalizzato si ferma al 50%, mentre un consistente 42% vorrebbe restrizioni solo su alcune piattaforme. All'estremo opposto, tra i giovani adulti (18-24 anni) il consenso a uno stop senza appello, per tutti i social, sale fino al 71%. La vera sorpresa dell'indagine, però, risiede nel fatto che i giovani non circoscrivono il bisogno di protezione alle sole bacheche online. Se il legislatore concentra la propria attenzione su feed e video brevi, i ragazzi allargano lo sguardo all'intero ecosistema tecnologico. Anche di fronte all'ipotesi di istituire soglie d'accesso e paletti per i chatbot di Intelligenza Artificiale generativa, i siti di giochi e scommesse online o le applicazioni di messaggistica istantanea, il consenso resta plebiscitario: il 90% degli intervistati si dice favorevole a introdurre qualche forma di tutela. In questo caso, la platea complessiva si divide quasi equamente tra chi ritiene che un'età minima serva "assolutamente", a prescindere dal servizio (46%) e chi preferirebbe circoscriverla alle applicazioni e ai contesti potenzialmente più rischiosi (44%). Ma, di nuovo, le divergenze per età riflettono il diverso vissuto quotidiano: tra i 10-13enni è il 54% a voler circoscrivere i divieti unicamente alle App ritenute più pericolose, preservando l'accesso al resto. Al contrario, tra i 18-24enni la maggioranza assoluta (56%) invoca regole rigorose e generalizzate per l'intero panorama digitale. Definito il principio, resta da stabilire su quale cifra anagrafica tracciare la linea di confine. I giovani, su questo tema, dimostrano un approccio estremamente concreto e pragmatico, respingendo tanto l'idea del "liberi tutti" quanto quella di una chiusura rigida fino alla maggiore età. La stragrande maggioranza (76%) individua infatti la fascia d'età più idonea tra i 14 e i 16 anni. (ANSA).