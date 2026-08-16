(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 16 AGO - Una cordata di rocciatori polacchi è stata colpita da un fulmine in parete sulla cima Ra Gusela, sopra Cortina D'Ampezzo, mentre un'altra è rimasta bloccata nella stessa zona per il maltempo. Attorno alle 16.20 di oggi la Centrale del Suem 118 di Belluno è stata contattata dalle due cordate, una formata da due persone che si trovavano in cima alla Ra Gusela impossibilitate a muoversi, l'altra bloccata in parete sull'ultimo tiro della Via "Mamma e Papà", con un uomo e una donna feriti in seguito alla caduta di un fulmine. Entrambe le cordate sono state recuperate dall'equipaggio dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano: i due infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano, i due illesi sono stati lasciati al Passo Giau. (ANSA).