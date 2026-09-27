(ANSA) - ROMA, 27 SET - Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan, ha deciso di "calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (Ip)". Lo si legge in una nota del gruppo, che lo scorso 8 maggio ha finalizzato l'acquisizione di Italiana Petroli da Api Holding. Il gruppo, si spiega, ha deciso di "rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia" con "l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti". "Il limite verrà applicato progressivamente, a partire dalla rete a marchio Ip - si spiega - garantendo un significativo supporto ai partner e ai retisti con cui l'azienda ha costruito negli anni un rapporto di piena fiducia, trasparenza e collaborazione, che la distingue all'interno del panorama energetico nazionale". "Il valore del prezzi verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori", si spiega nella nota, in cui si sottolinea che "in questo modo la compagnia statale azera aderisce all'appello del governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese, che ormai da oltre sei mesi si confrontano con prezzi dei carburanti straordinariamente alti a causa del contesto di forte instabilità geopolitica che impatta le catene di approvvigionamento globali". (ANSA).