(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "La difesa è sempre legittima", "Super Mario" e "Io sto con Roggero". Sono gli striscioni esposti dai militanti di Futuro Nazionale all'esterno della Cassazione nel giorno in cui è in programma l'udienza per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. I militanti stanno effettuando un sit-in a sostegno dell'imputato. (ANSA).