(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - "Questa è una misura nazionale. Partiamo da Napoli ma verrà estesa a tutta Italia, cominciando ovviamente dalle carceri più problematiche e poi si estenderà anche a tutte le carceri dove ci sia ovviamente bisogno". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni durante una conferenza stampa al Palazzo di Governo di Napoli, alla presenza del prefetto Michele di Bari e del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele. Al centro dell'incontro il sistema di inibizione delle comunicazioni telefoniche e della trasmissione dati, collaudato per la prima volta ieri nel carcere di Secondigliano. "Ci sono 196 carceri in Italia. Questo è uno strumento costoso. Noi abbiamo in programma già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di estenderlo in molte altre carceri in Italia", ha ribadito Balboni. Per motivi di riservatezza, è stato spiegato ai giornalisti, non possono essere resi noti né l'ammontare degli investimenti né il numero degli istituti penitenziari che saranno interessati dalla misura. (ANSA).