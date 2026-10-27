(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 27 OTT - La comunità di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre prossimo commemora, a 24 anni dal sisma, i 27 bambini e la maestra Carmela Ciniglio, morti nel crollo della scuola 'Jovine'. Il sindaco del paese Antonello Nardelli e il Comitato vittime hanno organizzato il 'Giorno della Memoria' che si aprirà alle 11.32 al cimitero con i rintocchi delle campane per poi proseguire in corteo verso il Parco della Memoria dove, alle ore 12, verrà depositata una corona di fiori. Nel pomeriggio, alle ore 18, si celebrerà la messa nella Chiesa madre di San Giuliano di Puglia a suffragio delle vittime e, alle ore 20, la fiaccolata nei luoghi della memoria. La messa solenne del primo novembre, in programma alle ore 10.30, chiuderà la commemorazione. Le famiglie del paese si ritroveranno in silenzio e preghiera nel nome dei bambini rimasti sepolti sotto le macerie della elementare; la comunità locale, ogni anno, rinnova l'appello per la sicurezza delle scuole in Italia. (ANSA).