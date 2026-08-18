(ANSA) - DAMASCO, 18 AGO - La Siria accusa Israele di aver colpito un aeroporto nella provincia di Idlib nel nord-ovest, dopo che una fonte dei servizi di sicurezza ha detto all'Afp che la struttura militare, ormai in disuso, era stata colpita da velivoli non identificati. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana dal marzo scorso. Un gesto criticato dagli Stati Uniti, il cui inviato speciale in Siria, Tom Barrack, afferma che si tratta di un'a "escalation non necessaria" che non favorisce la stabilità regionale, spiegando invece che Washington dà priorità a un "dialogo logico". "Gli aerei dell'occupazione israeliana hanno preso di mira questa mattina presto la pista dell'aeroporto militare di Abu Dhouhour (...) con otto attacchi", ha dichiarato una fonte militare citata dalla Tv siriana, aggiungendo che "l'attacco ha causato solo danni materiali". (ANSA).