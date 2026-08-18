(ANSA) - CORTE PALASIO, 18 AGO - È stata depositata oggi, in Procura a Lodi, un'istanza di riapertura delle indagini in relazione alla morte di Claudio Manara, avvenuta il 29 maggio 2024. L'allora sindaco 67enne di Corte Palasio fu trovato impiccato nel palazzo municipale. La richiesta formale è stata presentata dalla moglie di Manara, rappresentata dall'avvocato Stefano Guarnaschelli di Pavia, con l'assistenza medico-legale del dottor Marcello Lorello dello studio 'Lorello& Partners' di Napoli. "Abbiamo chiesto di rivalutare carenze ritenute macroscopiche", spiega l'avvocato Guarnaschelli. "Qui abbiamo un sindaco trovato impiccato ma non è stato sequestrato il suo pc. Per noi c'è stato un bias cognitivo. Noi non accusiamo nessuno. Diciamo che ci sono degli elementi che sono emersi che non quadrano. Intanto, Manara - continua l'avvocato - è stato trovato con due fascette da elettricista autobloccanti attorno al collo, sotto la corda. Queste due fascette che ci facevano lì? Una di queste, tra l'altro, era stretta così tanto che il sindaco avrebbe dovuto perdere conoscenza nel giro di 10/15 secondi". L'avvocato parla anche di filmati di telecamere non pervenuti e del fatto che Manara, che si era ricandidato a sindaco, in quei giorni stava curando la redazione di volantini e manifesti: nulla che potesse far pensare alla volontà di togliersi la vita. Quanto alle fascette, da 69 centimetri, la moglie è convinta di non averle mai viste in casa. (ANSA).