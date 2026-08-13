(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Non ci sono parole per quanto accaduto. Abbiamo due vittime: un operaio del depuratore e un soccorritore del 118. Al momento non sappiamo ancora con certezza cosa sia successo e sarà la magistratura ad accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. Quello che è accaduto, però, è inaccettabile". Lo ha detto il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, giunto sul luogo della tragedia, dove questa mattina hanno perso la vita l'operaio comunale Davide Anselmo, di 45 anni, impegnato nel depuratore della Tonnara del Secco, e il soccorritore del 118 Francesco Bulgarella di 64 anni. L'operaio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un malore all'interno dell'impianto, probabilmente a causa di esalazioni. Bulgarella è crollato mentre gli stava praticando il massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alcamo, vigili del fuoco, nucleo Nbcr, Spresal e il magistrato di turno della Procura di Trapani. Sono in corso gli accertamenti sulla presenza di eventuali gas tossici e sul rispetto delle norme di sicurezza. (ANSA).