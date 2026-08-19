(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Nel massiccio attacco serale russo contro Kiev, è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko sui social. Anche un edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Sempre nel quartiere Solomensky, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. (ANSA).