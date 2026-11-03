(ANSA) - VASTO, 03 NOV - Sindaco di Vasto aggredito e minacciato davanti il municipio nel pomeriggio di ieri: il primo cittadino, Francesco Menna, era vicino all'ingresso del Comune quando un uomo di 41 anni lo ha avvicinato e iniziato a strattonare fino a bloccarlo contro il muro del palazzo per poi trattenerlo con la forza. In quei momenti concitati l'uomo aveva annunciato che sarebbe tornato anche il mattino dopo per "ammazzarlo di botte". Momenti di tensione interrotti dall'arrivo di un dipendente comunale prima e di un componente della segreteria subito dopo. I due sono riusciti a riportare la calma ed a liberare Menna, piuttosto scosso. Questa mattina l'aggressore è tornato come annunciato, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri cui il primo cittadino, già ieri pomeriggio, aveva denunciato l'accaduto. I militari hanno subito identificato e allontanato il quarantunenne. Dai primi accertamenti dell'Arma, è emerso che, nei giorni scorsi, l'uomo avrebbe occupato abusivamente un immobile confiscato alla criminalità organizzata, e ora del Comune di Vasto. (ANSA).