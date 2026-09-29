(ANSA) - MILITELLO IN VAL DI CATANIA, 29 SET - "A Militello in Val di Catania non ci sono stazioni di servizio né Eni né Ip e questo penalizza la mia comunità che vede un costo del carburante superiore rispetto al tetto introdotto fino alla fine di ottobre. Ed è penalizzante anche per l'unico distributore presente la cui compagnia non ha aderito e non si sa se potrà farlo". E' quanto scrive il sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone, in una lettera inviata al Garante per la concorrenza, Saverio Valentino. "Siamo un comune di un'area interna - sottolinea il primo cittadino del paese etneo in cui è nato Pippo Baudo - il che vuol dire che significa spostarsi di chilometri per cercare una stazione Eni o aderente al tetto e quindi estremamente penalizzante per cittadini e operatori economici". "Per questo - scrive ancora Burtone - mi rivolgo a lei chiedendo tutela anche per la mia e per le comunità che si trovano nelle nostre condizioni. Essere penalizzati due volte è inaccettabile". "Chiediamo - conclude il sindaco nella missiva al Garante - che vi sia un intervento a tutela anche dei mie cittadini e di tutte quelle comunità che sul proprio territorio non hanno stazioni di servizio aderenti al tetto introdotto sul prezzo del carburante". (ANSA).