(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - "Ci tengo a esprimere la vicinanza da parte della Città al Tribunale e alla Procura che è parte importante di Bolzano così come della Provincia. Il crollo di un palazzo come questo, che ha anche un significato storico e simbolico, colpisce molto il sentiment dei cittadini", lo ha detto il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, a margine del punto stampa organizzato in piazza Tribunale. "Si sta già lavorando con Provincia e Commissariato del Governo per trovare nuovi spazi. Questa fase nelle prossime ore sarà centrale. Attendiamo quindi di capire quale sarà l'impatto sia sull'edificio che sulla piazza per poi decidere sui prossimi passi", ha concluso il primo cittadino. (ANSA).