(ANSA) - MOSCA, 14 OTT - Il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, ha detto che 493 droni sono stati lanciati la scorsa notte dalle forze ucraine sulla regione di Mosca. Lo riferisce la Tass, sottolineando che si tratta di uno dei maggiori attacchi sulla capitale negli ultimi due anni. "La maggioranza è stata neutralizzata dalle difese aeree a grande distanza, e 180 sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla città", ha precisato il primo cittadino. I voli all'aeroporto internazionale di Vnukovo sono stati sospesi per otto ore e i passeggeri già sugli aerei sono stati fatti sbarcare. Sono stati 902 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe, sulla Crimea occupata e sul Mar d'Azov. Lo ha reso noto il ministero della Difesa, citato dalla Tass. (ANSA).