(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera con la Spagna per tutto il mese di agosto, disposto dal Ministero dell'Interno a seguito dell'emergenza migratoria presso l'exclave di Ceuta, rischia di paralizzare l'operatività degli scali aerei e marittimi nazionali e di gravare pesantemente sulle donne e sugli uomini della polizia di Stato". Così la segreteria nazionale del Silp Cgil che ha scritto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per "contestare questa gestione e pretendere risposte e garanzie immediate". "Imporre verifiche mirate in ingresso e continui adempimenti burocratici nel mese di massimo picco del traffico passeggeri dell'anno, e in pieno periodo di congedi ordinari, rappresenta un'impostazione illogica ed insostenibile". (ANSA).