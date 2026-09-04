(ANSA) - ROMA, 04 SET - Fim Fiom e Uilm hanno proclamato otto ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux. Le modalità, spiegano le sigle sindacali, "saranno precisate" insieme alla "prosecuzione dello stato di agitazione". La proclamazione arriva al termine dei due giorni di trattativa al ministero delle Imprese e del Made in Italy dove, spiegano i sindacati, "Electrolux ha chiesto l'intenzione di superare gli accordi sindacali sulla organizzazione del lavoro", offrendo "solo modifiche limitate al piano industriale e conferma la chiusura del sito di Cerreto d'Esi". (ANSA).