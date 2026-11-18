(ANSA) - TARANTO, 18 NOV - "Un primo importante passo concreto", ma "la situazione dell'appalto è oramai drammatica". Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto commentano la circolare dell'Inps sulle misure di sostegno ai lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, emanata ieri mattina in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2026, n.185. Il provvedimento arriva dopo le interlocuzioni con la Direzione generale dell'Inps al ministero del Lavoro il 10 novembre e il pressing esercitato nelle ultime settimane dalle organizzazioni sindacali. L'Inps ha diffuso le indicazioni necessarie per consentire alle aziende di richiedere il nuovo ammortizzatore sociale. "Un risultato che dimostra quanto sia stato necessario incalzare le istituzioni affinché si intervenisse a tutela dei lavoratori", sottolineano. "Non possono continuare a pagare il prezzo di una crisi industriale di cui non sono responsabili", rimarcano. Ai problemi legati alla continuità occupazionale, si somma la difficoltà economica delle imprese, aggravata - sostengono - dai continui ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. "L'attuale situazione ha messo in ginocchio le imprese dell'indotto e il rischio di scaricare sui lavoratori il peso più insopportabile di questa crisi senza soluzioni si è tramutato in realtà", denunciano le sigle. "Dietro ogni pagamento non effettuato - chiariscono - ci sono stipendi che non arrivano, famiglie che non possono programmare il proprio futuro, mutui, affitti e bollette da non poter pagare". E i lavoratori, dopo aver garantito per anni i servizi essenziali dello stabilimento, "oggi - concludono - rischiano di dover rincorrere il diritto più elementare, ricevere regolarmente la propria retribuzione". (ANSA).