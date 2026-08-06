(ANSA) - GENOVA, 06 AGO - La sindaca di Genova Silvia Salis è stata ricevuta a Roma dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per discutere alcune questioni aperte sul tema della sicurezza nel capoluogo ligure. Da settimane la questione è al centro del dibattito politico e una visita del ministro era attesa a Genova alla fine di luglio. Il percorso per arrivare alla firma dei 'patti per la sicurezza', quindi per avere un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio, tra l'amministrazione comunale genovese e il Viminale si era incagliato sulla proposta del ministero di realizzare a Genova un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) e di dotare la polizia locale di taser. Durante l'incontro di oggi a Roma, intanto, il ministro e la sindaca hanno condiviso un piano d'azione mirato per il centro storico. (ANSA).